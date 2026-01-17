Аналитики объяснили стремительный рост цен на жилье и дали прогноз на 2026 год

Новостройки в России за год подорожали на 10%
В 2025 году цены на новостройки в России выросли в среднем на 10%, однако ситуация в регионах сильно различалась, сообщили эксперты. В некоторых субъектах, таких как Курская область, Москва и Севастополь, рост достиг 35%, 22,5% и 17,77% соответственно, тогда как в Архангельской области и Хакасии зафиксировано незначительное снижение. В то же время в 2026 году цены на новостройки будут расти и падать одновременно.
Аналитики в беседе с «Российской газетой» объяснили такой разброс рядом факторов. Во-первых, после снижения ключевой ставки во второй половине года активизировался покупательский спрос, особенно в регионах с устойчивым инвестиционным интересом. Во-вторых, на локальных рынках сыграли свою роль особые условия: в Севастополе — повышенный платежеспособный спрос со стороны семей участников СВО, в Курской области — внутренняя миграция и выплаты переселенцам, а в Москве — традиционно высокий интерес к недвижимости как к объекту инвестиций.
При этом эксперты обращают внимание на важный парадокс: официальный рост цен у застройщиков не всегда означает реальное удорожание жилья. Во многом это связано с распространением льготных ипотечных программ, рассрочек и других специальных условий, стоимость которых включается в цену квадратного метра. В результате квартира в новостройке может стоить на 10−20% дороже, чем аналогичная при перепродаже от частного лица.
Прогноз на 2026 год остается сдержанным. Основное влияние на рынок окажет динамика ключевой ставки. С одной стороны, высокие кредитные ставки продолжают сдерживать активность, с другой — инфляция и стремление сохранить сбережения в реальных активах поддерживают спрос. Если не произойдет внешних потрясений, рынок, вероятно, сохранит текущую тенденцию, при которой формальный рост цен у застройщиков может сочетаться со стагнацией или даже снижением стоимости при перепродаже.
Ранее основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев сообщил, что за два года количество сделок на рынке недвижимости сократилось вдвое из-за дорогой ипотеки. Для оживления спроса ключевая ставка Банка России должна приблизиться к 12%, передает «Национальная служба новостей». При этом, по прогнозу аналитиков ЦИАН, в 2026 году цены на жилье в Москве могут увеличиться на 18−20%. Этот расчет основан на итогах 2025 года.