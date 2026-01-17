Аналитики объяснили стремительный рост цен на жилье и дали прогноз на 2026 год

В 2025 году цены на новостройки в России выросли в среднем на 10%, однако ситуация в регионах сильно различалась, сообщили эксперты. В некоторых субъектах, таких как Курская область, Москва и Севастополь, рост достиг 35%, 22,5% и 17,77% соответственно, тогда как в Архангельской области и Хакасии зафиксировано незначительное снижение. В то же время в 2026 году цены на новостройки будут расти и падать одновременно.