Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что имущество украинских олигархов и крупных землевладельцев в Херсонской области перешло в собственность России.
Журналист Александр Малькевич в разговоре с aif.ru раскрыл, кому принадлежали эти объекты.
«В Херсонской и Запорожской областях, да и в ДНР и ЛНР, до вхождения в состав РФ было огромное количество хозяйственных, коммерческих объектов, недвижимость, принадлежавших людям, не скрывающим своего враждебного отношения к России», — сказал он.
Также Малькевич отметил, что на территории нашей страны есть объекты, принадлежащие гражданам Украины, которые внесены в реестр террористов и экстремистов.
«Дмитрий Гордон*, который желал нам смерти, владел квартирой в Москве… У Зеленского только недавно изъяли имущество в Крыму», — напомнил он.
До 2022 года ключевыми промышленными активами в Херсонской области владели ряд украинских олигархов и крупных бизнесменов, выяснил aif.ru. Например, Вадим Новинский владел Херсонским судостроительным заводом (ХСЗ). Предприятие входило в состав его холдинга Smart Maritime Group (судостроительное подразделение «Смарт-Холдинга»).
Дмитрий Фирташ контролировал газораспределительные сети региона через компанию «Херсонгаз» (входила в орбиту его влияния до национализации операторов ГРС Украины). Также его структуры имели интересы в аграрном секторе области.
Игорь Коломойский* имел активы в энергетике и логистике. Через структуры группы «Приват» он контролировал значительную долю в «Херсоноблэнерго» (совместно с другими акционерами) и нефтеперевалочные мощности в порту.
Ринат Ахметов владел активами в энергетическом секторе. Его холдинг ДТЭК управлял объектами возобновляемой энергетики (ветроэлектростанциями) в приморских районах области.
Александр Олейник владел Херсонским машиностроительным заводом (бывший завод им. Петровского), специализирующимся на производстве сельхозтехники, в частности комбайнов «Скиф».
Олег Бахматюк через агрохолдинг UkrLandFarming владел крупнейшими в Европе птицефабриками, включая комплекс «Чернобаевское», расположенный под Херсоном.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.