Накрыли кассиров Зеленского: у спонсоров Киева изъяли активы под Херсоном

«В Херсонской и Запорожской областях, да и в ДНР и ЛНР, до вхождения в состав РФ было огромное количество хозяйственных, коммерческих объектов, недвижимость, принадлежавших людям, не скрывающим своего враждебного отношения к России», — сказал он.