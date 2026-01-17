Названы риски новых внеплановых медосмотров водителей

В России с 1 марта 2027 года ужесточат медицинский контроль за водителями. Врачи смогут направлять граждан на внеплановую медкомиссию при подозрении на заболевания, запрещающие управление автомобилем. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал KP.RU, к чему это может привести.