Названы риски новых внеплановых медосмотров водителей

В России с 1 марта 2027 года ужесточат медицинский контроль за водителями. Врачи смогут направлять граждан на внеплановую медкомиссию при подозрении на заболевания, запрещающие управление автомобилем. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал KP.RU, к чему это может привести.
«Это новшество вызывает тревогу, поскольку вырастает риск коррупционной составляющей. Нечестные врачи получат возможность требовать деньги, злоупотребляя полномочиями», — подчеркнул автоэксперт в беседе с KP.RU.
Проверку смогут назначать во время любых медицинских осмотров, включая диспансеризацию. Если подозрения подтвердятся или водитель не пройдет комиссию в течение трех месяцев, его права будут автоматически аннулированы.
Ранее KP.RU писал, что в России хотят ужесточить правила сдачи экзаменов на права. Особое внимание хотят уделить попыткам списывания. Отстранить от сдачи экзамена могут на целый год.