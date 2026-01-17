Ричмонд
Названы риски новых внеплановых медосмотров водителей

Автоэксперт Шапарин: Внеплановые медкомиссии водителей создают угрозу взяток.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 марта 2027 года ужесточат медицинский контроль за водителями. Врачи смогут направлять граждан на внеплановую медкомиссию при подозрении на заболевания, запрещающие управление автомобилем. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал KP.RU, к чему это может привести.

«Это новшество вызывает тревогу, поскольку вырастает риск коррупционной составляющей. Нечестные врачи получат возможность требовать деньги, злоупотребляя полномочиями», — подчеркнул автоэксперт в беседе с KP.RU.

Проверку смогут назначать во время любых медицинских осмотров, включая диспансеризацию. Если подозрения подтвердятся или водитель не пройдет комиссию в течение трех месяцев, его права будут автоматически аннулированы.

Ранее KP.RU писал, что в России хотят ужесточить правила сдачи экзаменов на права. Особое внимание хотят уделить попыткам списывания. Отстранить от сдачи экзамена могут на целый год.