Год запрета за списывание: эксперт оценил новые правила сдачи ПДД

В России планируют ужесточить правила сдачи экзаменов на права. Особое внимание хотят уделить списыванию. Если кандидата уличат в нечестной сдаче, пересдать экзамен он сможет только через год. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с KP.RU оценил нововведение.
«На наш взгляд — это все-таки перебор. Учеба в автошколе стоит больших денег (в 2025 году стоимость курса в среднем по России выросла на 20% и составляет 44 тысячи рублей, — Ред.). Человек провалил экзамен и целый год не может сдать его повторно. Он же за это время все забудет! Даже за нечестную сдачу бан на 12 месяцев — слишком жестко. Хватило бы и трех месяцев», — отметил Шапарин в разговоре с KP.RU.
Сейчас контроль на экзаменах в основном ведется «вручную» — за кандидатами следят сотрудники ГАИ. Камеры есть не везде, а видеозаписи не всегда позволяют доказать факт списывания. Тем не менее в проекте постановления уже прописано жесткое наказание.
Годичный запрет сопоставим с наказаниями за серьезные нарушения ПДД. Как отметил специалист, при этом обучение в автошколе стало заметно дороже, а дефицит водителей уже ощущается в сфере такси и грузоперевозок.
Ранее стало известно, что также вводятся новые правила по медосмотрам. Если у водителя найдут признаки болезни, ему придется пройти допобследование. При неявке на это обследование его документы могут аннулировать.