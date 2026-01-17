Год запрета за списывание: эксперт оценил новые правила сдачи ПДД

«На наш взгляд — это все-таки перебор. Учеба в автошколе стоит больших денег (в 2025 году стоимость курса в среднем по России выросла на 20% и составляет 44 тысячи рублей, — Ред.). Человек провалил экзамен и целый год не может сдать его повторно. Он же за это время все забудет! Даже за нечестную сдачу бан на 12 месяцев — слишком жестко. Хватило бы и трех месяцев», — отметил Шапарин в разговоре с KP.RU.