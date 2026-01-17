В донецком Приазовье построят пятизвездочные отели

В конце 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья до 2040 года, которая включает развитие туризма в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в ноябре Макаров сообщал о планах ввода в эксплуатацию первых реконструированных гостиниц — мариупольских «Чайки» и «Европейской» — уже в 2026 году.