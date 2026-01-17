В донецком Приазовье построят пятизвездочные отели

В донецком Приазовье пятизвездочные гостиницы могут появиться до 2028 года.
В Приазовье ДНР построят гостиницы категории четыре и пять звезд. Проекты могут быть реализованы уже в 2026—2027 годах. Об этом сообщил вице-премьер республики Кирилл Макаров. Он добавил, что в городе планируется создать пять туристических кластеров.
«Проектами планировки территорий уже предусмотрено строительство гостиниц категории четыре и пять звезд, включая крупные гостиничные и санаторные комплексы», — отметил Макаров. Слова передает ТАСС.
В конце 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья до 2040 года, которая включает развитие туризма в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в ноябре Макаров сообщал о планах ввода в эксплуатацию первых реконструированных гостиниц — мариупольских «Чайки» и «Европейской» — уже в 2026 году.