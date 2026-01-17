Финансист рассказала, как жить на проценты: какой потребуется депозит

Граждане России могут жить на проценты. Однако для этого потребуется приличный депозит в банке. Так, доход со вклада в 5 миллионов рублей составит 50 тысяч в месяц. Такими расчетами поделилась эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Мария Иваткина в диалоге с агентством «Прайм».