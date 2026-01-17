Финансист рассказала, как жить на проценты: какой потребуется депозит

Граждане России могут жить на проценты. Однако для этого потребуется приличный депозит в банке. Так, доход со вклада в 5 миллионов рублей составит 50 тысяч в месяц. Такими расчетами поделилась эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Мария Иваткина в диалоге с агентством «Прайм».
Финансист уточнила, что средняя ставка по годичным депозитам равняется примерно 12−13 процентам. Однако Центробанк планирует еще снизить ключевую ставку.
«Для получения пассивного дохода на депозите должна быть довольно внушительная сумма», — предупредила Мария Иваткина.
Россиянам, помимо прочего, дали совет по прибавке к пенсии. Гражданам реально накопить внушительную сумму. Ежемесячные отчисления на прибавку к пенсии зависят от времени накопления. Если начать заранее, можно сформировать действительно внушительный капитал.