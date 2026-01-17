Вырастут маткапитал, пособия на детей и десятки других соцвыплат: россиянам напомнили о повышении ряда пособий с февраля

Более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций в России будут проиндексированы с 1 февраля. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, повышение составит 5,6% в соответствии с фактической инфляцией за прошлый год. Ведомство уточнило, что коэффициент индексации утверждён на уровне 1,056.
«С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6 процента», — отметили там.
В частности, значительно вырастет размер материнского капитала: на первого ребенка он увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей и составит 728 921,9 рубля. На второго ребенка семья дополнительно получит 234 321,27 рубля, а если капитал на первого не оформлялся, то общая сумма на второго достигнет 963 243,17 рубля.
«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована», — напомнили россиянам.
Повышение также коснётся пособия при рождении ребенка, которое составит почти 28,5 тысячи рублей. Ежемесячные выплаты героям труда и «Матерям-Героиням» вырастут до 76,5 тысячи рублей. Кроме того, будут проиндексированы выплаты ветеранам, инвалидам, пособия по уходу за ребенком и безработице, а также другие меры соцподдержки.
Ранее KP.RU информировал, что российские пенсионеры в 2026 году получат прибавку к выплатам. Индексация пройдет в три этапа. Увеличат сначала страховые, затем социальные пенсии. Кроме того, пересчитают выплаты военным пенсионерам.
Кроме того, семьи с детьми в России в 2026 году получат ежемесячные выплаты, зависящие от уровня дохода и статуса нуждаемости. Их размер напрямую связан с величиной прожиточного минимума. Пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%.