Вырастут маткапитал, пособия на детей и десятки других соцвыплат: россиянам напомнили о повышении ряда пособий с февраля

«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована», — напомнили россиянам.