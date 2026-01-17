После поездов — самолёты: Silk Avia повышает цены на билеты с 1 февраля

Согласно опубликованной информации, новые тарифы вступают в силу с 1 февраля. В среднем билеты подорожали примерно на 7% по сравнению с прежними ценами.
Новые цены на рейсы Silk Avia:
Ташкент — Самарканд — от 313 089 сумов.
Ташкент — Бухара — от 344 399 сумов.
Ташкент — Навои — от 297 435 сумов.
Ташкент — Карши — от 297 435 сумов.
Ташкент — Термез — от 360 053 сумов.
Ташкент — Наманган — от 297 435 сумов.
Ташкент — Фергана — от 297 435 сумов.
Ташкент — Ургенч — от 469 635 сумов.
Ташкент — Коканд — от 297 435 сумов.
Ташкент — Андижан — от 328 745 сумов.
Ташкент — Сариосиё — от 422 671 сумов.
Ташкент — Заамин — от 125 236 сумов.
Ташкент — Шахрисабз — от 297 435 сумов.
Нукус — Муйнак — от 125 236 сумов.
Самое интересное в этой истории — после повышения цен перелёт до Бухары, Карши и даже Самарканда теперь обходится дешевле или примерно в ту же сумму, что и поездка на скоростном поезде «Афросиаб».
Иными словами, в ближайшее время пассажирам всё чаще придётся выбирать не между «самолётом или поездом», а между «быстро и дорого» или «быстро и… почти так же дорого».