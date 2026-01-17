Ричмонд
После поездов — самолёты: Silk Avia повышает цены на билеты с 1 февраля

Vaib.uz (Узбекистан. 17 января). После не самых приятных новостей о том, что с 1 февраля в Узбекистане вырастет стоимость проезда на железнодорожных поездах «Афросиаб», «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан», последовал ещё один ценовой удар по кошелькам пассажиров. О повышении стоимости авиабилетов заявил ациональный лоукостер Silk Avia.

Источник: Vaib.Uz

Согласно опубликованной информации, новые тарифы вступают в силу с 1 февраля. В среднем билеты подорожали примерно на 7% по сравнению с прежними ценами.

Новые цены на рейсы Silk Avia:

Ташкент — Самарканд — от 313 089 сумов.

Ташкент — Бухара — от 344 399 сумов.

Ташкент — Навои — от 297 435 сумов.

Ташкент — Карши — от 297 435 сумов.

Ташкент — Термез — от 360 053 сумов.

Ташкент — Наманган — от 297 435 сумов.

Ташкент — Фергана — от 297 435 сумов.

Ташкент — Ургенч — от 469 635 сумов.

Ташкент — Коканд — от 297 435 сумов.

Ташкент — Андижан — от 328 745 сумов.

Ташкент — Сариосиё — от 422 671 сумов.

Ташкент — Заамин — от 125 236 сумов.

Ташкент — Шахрисабз — от 297 435 сумов.

Нукус — Муйнак — от 125 236 сумов.

Самое интересное в этой истории — после повышения цен перелёт до Бухары, Карши и даже Самарканда теперь обходится дешевле или примерно в ту же сумму, что и поездка на скоростном поезде «Афросиаб».

Иными словами, в ближайшее время пассажирам всё чаще придётся выбирать не между «самолётом или поездом», а между «быстро и дорого» или «быстро и… почти так же дорого».