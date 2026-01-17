ЕС поставил рекорд по закупкам лекарств из России

Кроме того, Евросоюз за восемь месяцев 2025 года нарастил импорт российских сладостей на 6%, затратив на них 13,5 миллиона евро. Лидером закупок стала шоколадная продукция (более шести миллионов евро). Значительные суммы пришлись также на мучные (свыше четырех миллионов евро) и сахаристые (около двух миллионов евро) кондитерские изделия. Общий объем ввоза этой категории товаров из России приблизился к 14 миллионам евро.