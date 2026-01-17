ЕС поставил рекорд по закупкам лекарств из России

Экспорт лекарств из России в ЕС превысил 30 миллионов евро.
Европейский союз в 2025 году поставил рекорд по закупкам российских лекарств. Согласно анализу данных Евростата, экспорт из России в страны ЕС за 11 месяцев прошлого года превысил 30 миллионов евро, достигнув максимума с 2020 года.
«Российский экспорт лекарств в ЕС в январе-ноябре прошлого года превысил 30 миллионов евро, что стало рекордным значением для отчетного периода с 2020 года», — пишет РИА Новости. Агентство провело собственный анализ данных.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поставки выросли в 1,5 раза. Структура закупок оказалась неравномерной. Более 95% всего объема импорта пришлось всего на две страны.
Словения стала абсолютным лидером, закупив лекарств на 20,04 миллиона евро, что составило 67% от общего объема и вдвое больше, чем годом ранее. Венгрия заняла второе место с долей в 29% и поставками на 8,6 миллиона евро, также удвоив закупки. Значительный рост продемонстрировала и Швеция, увеличившая импорт в четыре раза — до 403,7 тысячи евро.
Однако в некоторых крупных европейских экономиках была зафиксирована противоположная тенденция. Германия сократила закупки вдвое — до 553,9 тысячи евро, а Испания — почти вчетверо, до 99,4 тысячи евро.
Кроме того, Евросоюз за восемь месяцев 2025 года нарастил импорт российских сладостей на 6%, затратив на них 13,5 миллиона евро. Лидером закупок стала шоколадная продукция (более шести миллионов евро). Значительные суммы пришлись также на мучные (свыше четырех миллионов евро) и сахаристые (около двух миллионов евро) кондитерские изделия. Общий объем ввоза этой категории товаров из России приблизился к 14 миллионам евро.