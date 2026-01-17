Самый дешевый деревенский дом с дровяной печкой в РФ продается за 130 тыс. рублей

На втором месте дом с печкой площадью 50 кв. м и с участком 26,6 соток в селе Малиновка Саратовской области. Он выставлен на продажу за 150 тыс. рублей. Объект находится недалеко от центральной дороги, ходит автобус, в самом селе есть несколько магазинов, пункт выдачи озон, медпункт, школа, церковь. Требуется провести ремонтные работы.