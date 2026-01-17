Импорт российских удобрений в Польше достиг рекордного максимума.
Польша в январе — ноябре 2025 года увеличила импорт российских удобрений до рекордных 555,1 миллионов евро. Это следует из данных Евростата. Сумма закупок стала максимальной за весь период доступной европейской статистики — как минимум с 1999 года.
«Польский импорт российских удобрений в январе — ноябре 2025 года вырос в 1,5 раза — до 555,1 миллиона евро с 365,4 миллиона годом ранее», —пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В агентстве уточняют, что речь идет о совокупном импорте всех основных видов минеральных удобрений из России.
Согласно материалам Евростата, основную часть поставок в Польшу составили азотные удобрения. На них пришлось 323 миллиона евро. Еще 132,2 миллиона евро польские компании заплатили за смешанные удобрения, 99,8 миллионов евро — за калийные. Все эти категории входят в агрегированную статистику импорта минеральных удобрений, которая ведется на уровне Евросоюза. Отмечается резкий рост закупок в конце отчетного периода. В ноябре 2025 года польские компании утроили ввоз российских удобрений по сравнению с предыдущим месяцем. Объем поставок вырос до 48,3 млн евро против 15,3 млн евро в октябре.
В 2024 году экономист и публицист Андрей Паршев рассказал, что Россия производит больше удобрений, чем требуется для внутреннего спроса, поэтому экспортирует этот ресурс в Бразилию, Индию и Китай. Тогда он сообщал, что Поставки удобрений в Соединенные Штаты также продолжаются.