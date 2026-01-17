Европейская страна скупила рекордные объемы российских удобрений

Согласно материалам Евростата, основную часть поставок в Польшу составили азотные удобрения. На них пришлось 323 миллиона евро. Еще 132,2 миллиона евро польские компании заплатили за смешанные удобрения, 99,8 миллионов евро — за калийные. Все эти категории входят в агрегированную статистику импорта минеральных удобрений, которая ведется на уровне Евросоюза. Отмечается резкий рост закупок в конце отчетного периода. В ноябре 2025 года польские компании утроили ввоз российских удобрений по сравнению с предыдущим месяцем. Объем поставок вырос до 48,3 млн евро против 15,3 млн евро в октябре.