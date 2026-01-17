Компания Xiaomi зарегистрировала в РФ товарный знак для красящих веществ и машин

Заявка была подана в августе 2025 года и уже зарегистрирована. Товарный знак оформлен сразу по 14 классам международной классификации. В перечень входят красящие и антикоррозийные вещества, машины и станки, электроника, медицинские приборы, музыкальные инструменты, а также услуги в сфере бизнеса, финансов, строительства, транспорта, обучения, исследований и безопасности. Срок действия регистрации установлен до августа 2035 года.