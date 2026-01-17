Компания Xiaomi зарегистрировала в РФ товарный знак для красящих веществ и машин

Компания Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак для широкой линейки товаров и услуг. Речь идет в том числе о красящих веществах, машинах и оборудовании. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.
Заявка была подана в августе 2025 года и уже зарегистрирована. Товарный знак оформлен сразу по 14 классам международной классификации. В перечень входят красящие и антикоррозийные вещества, машины и станки, электроника, медицинские приборы, музыкальные инструменты, а также услуги в сфере бизнеса, финансов, строительства, транспорта, обучения, исследований и безопасности. Срок действия регистрации установлен до августа 2035 года.
Немногим ранее похожим образом поступила японская Toyota. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака Wigo, которая была одобрена Роспатентом в январе 2026 года. Эксперты отмечали, что подобные действия не означают автоматического возвращения брендов на рынок. Как правило, они связаны с защитой интеллектуальной собственности и сохранением прав на торговые марки.