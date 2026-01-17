Пенсия вырастет почти на треть: кому из россиян добавят 29% к выплатам уже в феврале

Вторая группа — это получатели специальных доплат: бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Для летчиков, как отметил эксперт, доплата положена при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а при увольнении по здоровью требования снижаются на пять лет. Шахтерам нужно иметь не менее 25 лет стажа на добыче угля или строительстве шахт, причем для некоторых профессий — например, проходчиков — достаточно 20 лет.