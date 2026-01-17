Пенсия вырастет почти на треть: кому из россиян добавят 29% к выплатам уже в феврале

В феврале 2026 года повышенные пенсии начнут получать две категории российских пенсионеров. По данным эксперта Финансового университета при правительстве, у некоторых из них выплаты вырастут на 29%.
В первую группу попадают те, кому в январе исполнилось 80 лет. Как пояснил кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с Газета.ru, для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также включение надбавки за уход.
Перерасчет произойдет автоматически. По его словам, на примере пенсионера, у которого выплата в декабре составляла 35 125 рублей, после январской индексации на 7,6% она выросла до 37 794,5 рубля. А в феврале, с учетом новых надбавок, достигнет 48,79 тысячи рублей, что на 29% выше уровня декабря.
Вторая группа — это получатели специальных доплат: бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Для летчиков, как отметил эксперт, доплата положена при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а при увольнении по здоровью требования снижаются на пять лет. Шахтерам нужно иметь не менее 25 лет стажа на добыче угля или строительстве шахт, причем для некоторых профессий — например, проходчиков — достаточно 20 лет.
Прежде сообщалось, что более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций в России будут проиндексированы с 1 февраля.