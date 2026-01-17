Морально устарели и теряют арендаторов: почему на пермские ТЦ годами не могут найти покупателей

В Перми сегодня выставлены на продажу сотни объектов коммерческой недвижимости. Многие из них не могут продать годами. Это, как правило, крупные активы, цену на которые продавцы не понижают, а лишь повышают. Среди такой недвижимости есть и торговые центры. Они работаю и заняты арендаторами. Кажется, что при таком раскладе ТЦ — выгодная покупка, которая будет приносить доход. Но покупателей так и не находится. URA.RU решило вспомнить о таких активах и выяснить причины отсутствия спроса на них.