Из Термеза в Денау запустили автобус

Маршрут открыт для расширения доступных и бесперебойных транспортных услуг для населения.
Автобусы отправляются из автовокзала «Мангузар» в Термезе в 14:00, а из автовокзала Денау в направлении Термеза — в 17:00.
Стоимость проезда зависит от пункта назначения: до Денау — 35 тыс. сумов, до Шурчи — 30 тыс., до Кумкургана — 20 тыс., до Джаркургана — от 10 тыс. сумов.
На маршруте задействованы современные автобусы, оснащенные необходимыми удобствами для комфортной перевозки пассажиров.
