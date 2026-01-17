Ричмонд
Из Термеза в Денау запустили автобус

В Сурхандарьинской области запущено регулярное автобусное сообщение из Термеза в Денау, стоимость проезда начинается от 10 тыс. сумов, сообщил Минтранс.

Источник: Курсив

Маршрут открыт для расширения доступных и бесперебойных транспортных услуг для населения.

Автобусы отправляются из автовокзала «Мангузар» в Термезе в 14:00, а из автовокзала Денау в направлении Термеза — в 17:00.

Стоимость проезда зависит от пункта назначения: до Денау — 35 тыс. сумов, до Шурчи — 30 тыс., до Кумкургана — 20 тыс., до Джаркургана — от 10 тыс. сумов.

На маршруте задействованы современные автобусы, оснащенные необходимыми удобствами для комфортной перевозки пассажиров.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Карши запустили 43 новых автобуса на четырех маршрутах.