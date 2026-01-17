Жителям Менделеевска за отопление незаконно начислили более 1,4 млн рублей

Прокуратура по итогам проверки защитила права жителей семи многоквартирных домов, которым было незаконно начислено более 1,4 миллиона рублей за отопление. Основанием для обращения в надзорный орган стали жалобы собственников квартир на улицах Фомина и Чоловского в Менделеевске.
Было установлено, что управляющая компания ООО «Нептун +» выставила жителям перерасчет за отопление за сентябрь 2024 года в 2025 году, причем в два этапа. В квитанциях за октябрь 2025 года была указана сумма 776 572 рубля, а еще 650 974,70 рубля планировалось добавить в квитанцию за ноябрь. При этом в период начисления приборы учета в домах были неисправны, и расчет велся по нормативу, но с нарушением действовавших на тот момент правил.
Фактически законная сумма к оплате за сентябрь 2024 года составляла 483 540 рублей, а не 1 427 546 рублей, как начислила УК. Прокуратура внесла представление руководителю организации об устранении нарушений.
В результате вмешательства надзорного ведомства жителям 652 квартир был произведен перерасчет, отраженный в квитанциях за декабрь 2025 года. Общая сумма корректировки составила 293 031 рубль. Кроме того, удалось предотвратить незаконное начисление оставшейся части необоснованной суммы в размере 650 974 рублей, сообщает прокуратура Татарстана.