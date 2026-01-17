Жителям Менделеевска за отопление незаконно начислили более 1,4 млн рублей

Было установлено, что управляющая компания ООО «Нептун +» выставила жителям перерасчет за отопление за сентябрь 2024 года в 2025 году, причем в два этапа. В квитанциях за октябрь 2025 года была указана сумма 776 572 рубля, а еще 650 974,70 рубля планировалось добавить в квитанцию за ноябрь. При этом в период начисления приборы учета в домах были неисправны, и расчет велся по нормативу, но с нарушением действовавших на тот момент правил.