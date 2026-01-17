В Татарстане за 2026 год построят и отремонтируют объекты на 17 млрд рублей

Работы будут вестись в рамках ключевых нацпроектов, таких как «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Молодежь и дети». Параллельно в республике планируется реализовать 50 программ за счет регионального бюджета с общим финансовым лимитом около 77 миллиардов рублей, четыре из которых будут направлены на развитие жилищного строительства.