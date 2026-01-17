Ричмонд
В Татарстане за 2026 год построят и отремонтируют объекты на 17 млрд рублей

Речь идет о реализации пяти нацпроектах и трех госпрограммах.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году Татарстан намерен реализовать масштабную программу развития инфраструктуры, объединяющую федеральные и республиканские инициативы. Как доложил сегодня на республиканском совещании регионального Минстроя Марат Айзатуллин, в рамках пяти национальных проектов, а также трех государственных программ запланировано строительство и ремонт 172 объектов на общую сумму 17 миллиардов рублей.

Работы будут вестись в рамках ключевых нацпроектов, таких как «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Молодежь и дети». Параллельно в республике планируется реализовать 50 программ за счет регионального бюджета с общим финансовым лимитом около 77 миллиардов рублей, четыре из которых будут направлены на развитие жилищного строительства.