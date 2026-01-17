Повышение тарифов ради роста зарплат коммунальщиков заблокировали в Воронеже

«Были организации, которые обращались к нам по пересмотру заработной платы, но по результатам рассмотрения документов, которые были представлены в рамках тарифного регулирования, мы этим организациям не учли эти затраты в связи с тем, что должным образом они не были обоснованы», — заявила Людмила Шелякина.