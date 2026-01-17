Горьковский автозавод требует почти 500 тысяч евро с немецкой компании

Суд уже ознакомился с заявлением автозавода и признал, что оно подано без нарушений, поэтому производство по делу официально возбуждено. Хотя суть финансовых претензий в судебных документах пока не раскрывается, дата первой встречи сторон уже определена. Предварительное судебное заседание должно состояться в Нижнем Новгороде 20 октября 2026 года.