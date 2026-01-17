Горьковский автозавод требует почти 500 тысяч евро с немецкой компании

Нижегородский автомобильный завод намерен отсудить крупную сумму у иностранного партнера через региональный арбитраж. Как указано в картотеке Арбитражного суда Нижегородской области, ГАЗ планирует взыскать с немецкой компании Starrag Gesellschaft mit beschrankter Haftung (Starrag GmbH) задолженность в размере 493 835,24 евро. В переводе на российскую валюту сумма исковых требований по текущему курсу превышает 44 миллиона рублей.
Суд уже ознакомился с заявлением автозавода и признал, что оно подано без нарушений, поэтому производство по делу официально возбуждено. Хотя суть финансовых претензий в судебных документах пока не раскрывается, дата первой встречи сторон уже определена. Предварительное судебное заседание должно состояться в Нижнем Новгороде 20 октября 2026 года.
В рамках подготовки к процессу немецкой стороне теперь необходимо подготовить мотивированный отзыв на иск и представить суду собственные расчеты, если компания не согласна с объемом требований нижегородского предприятия.