В Уфе готовят к приватизации 12 старинных домов

Мэрия выставит на продажу 12 объектов культурного наследия и снимет охранный статус с трёх старинных домов, чтобы их возможно было снести и воссоздать заново. Об этом сообщает «Архзащита Уфы».
К приватизации готовят:
— особняк Сырцовых по Октябрьской Революции, 32,
— дом Комаровых, Октябрьской Революции, 42,
— дом Лузиновых, Октябрьской Революции, 63,
— северный дом усадьбы Судаковых на Аксакова, 84,
— дом Султановой с кирпичными воротами по Тукаева, 33;
— дом Стуколкиных на ул. Егора Сазонова, 23А,
— два дома из усадьбы Гурылева на Гоголя, 22/1 и 22;
— дом Прохоровых на Чернышевского, 88;
— дом на Карла Маркса, 17/19;
— дом Веденеева на улице Карла Маркса, 15,
— дом на Карла Маркса, 13.
Новых собственников объектов культнаследия обяжут выполнить работы по сохранению или реставрации зданий.
С госоохраны планируют снять усадьбы Кобяковых, Визгалова и Симонова — это здания по ул. Гоголя, 48, 50 и 52. В Уфе есть несколько копий старинных домов: Дом Бушмариных по ул. Ленина, Дом Тихониных по ул. Коммунистической, в сборке Дом Бухартовских по ул. Аксакова.
Ранее сообщали, что в прошлом году в Уфе отреставрировали 12 объектов культурного наследия.