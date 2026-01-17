Ричмонд
В Уфе готовят к приватизации 12 старинных домов

Ещё три дома планируется снести и построить заново.

Источник: Башинформ

Мэрия выставит на продажу 12 объектов культурного наследия и снимет охранный статус с трёх старинных домов, чтобы их возможно было снести и воссоздать заново. Об этом сообщает «Архзащита Уфы».

К приватизации готовят:

— особняк Сырцовых по Октябрьской Революции, 32,

— дом Комаровых, Октябрьской Революции, 42,

— дом Лузиновых, Октябрьской Революции, 63,

— северный дом усадьбы Судаковых на Аксакова, 84,

— дом Султановой с кирпичными воротами по Тукаева, 33;

— дом Стуколкиных на ул. Егора Сазонова, 23А,

— два дома из усадьбы Гурылева на Гоголя, 22/1 и 22;

— дом Прохоровых на Чернышевского, 88;

— дом на Карла Маркса, 17/19;

— дом Веденеева на улице Карла Маркса, 15,

— дом на Карла Маркса, 13.

Новых собственников объектов культнаследия обяжут выполнить работы по сохранению или реставрации зданий.

С госоохраны планируют снять усадьбы Кобяковых, Визгалова и Симонова — это здания по ул. Гоголя, 48, 50 и 52. В Уфе есть несколько копий старинных домов: Дом Бушмариных по ул. Ленина, Дом Тихониных по ул. Коммунистической, в сборке Дом Бухартовских по ул. Аксакова.

Ранее сообщали, что в прошлом году в Уфе отреставрировали 12 объектов культурного наследия.