Жители Башкирии просрочили по ипотекам 5,9 млрд рублей

За январь-ноябрь 2025 года просроченная задолженность по ипотеке жителей Башкирии выросла в 2,5 раза (154%).
Если на 1 декабря 2024 года сумма «просрочки» составляла 2,327 млрд руб., 1 декабря 2025 — 5,909 млрд руб.
В целом портфель ипотек (сумма, которую заёмщики должны банкам) в Башкирии на 1.12 2025 содержит 503,467 млрд руб., а доля просроченной задолженности занимает 1,17%, сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант».
