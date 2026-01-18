Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 18 января

Национальным банком установлены курсы валют курсы на 18 января, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 18 января, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9068 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7144 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые были установлены на пятницу, 16 января, и субботу, 17 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля и в воскресенье, 18 января, остались в таких же значениях.
