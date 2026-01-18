Ричмонд
Канцлер ФРГ Мерц заявил, что жители Германии берут много больничных

Мерц рассказал, что в среднем немецкие граждане берут 14,5 больничных дней в году.

Источник: Аргументы и факты

Жители Германии берут большое количество больничных, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе речи на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Глава правительства обратил внимание на продолжительность периода временной нетрудоспособности. По его информации, в среднем граждане Германии берут 14,5 больничных дней в году, что позволяет им не работать почти три недели.

«Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не могут работать из-за болезни. Это разве правильно? Это действительно необходимо?» — задался вопросом канцлер.

Мерц также подчеркнул, что население Германии должно добиться более высокого уровня экономического производства, чем наблюдается сейчас.

Напомним, 6 января агентство Bloomberg сообщило о письме главы немецкого правительства, адресованного парламентариям ФРГ. В нём канцлер признал глубокий кризис, охвативший ряд секторов экономики Германии. При этом он не перечислил отрасли, в которых зафиксирован упадок. Мерц также назвал восстановление экономического роста главным приоритетом своего правительства в 2026 году.

В ноябре стало известно, что на 88 предприятиях в ФРГ решили сократить в общей сложности 147 522 рабочих места. В перечне отраслей, где наблюдается такая ситуация, оказались почти все сектора экономики.

