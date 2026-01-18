Какие переводы по картам банки стали считать подозрительными

Также в новый перечень попали случаи, когда совершаются переводы лицам, с которыми за последние полгода не было никаких финансовых контактов, особенно если перед этим среди этих переводов есть отправка самому себе на сумму более 200 тысяч рублей за последние сутки. Эксперты считают, что такие признаки указывают на возможную попытку масштабного комиссионного «распределения» средств или попытки скрыть реальные источники доходов.