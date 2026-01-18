Какие переводы по картам банки стали считать подозрительными

Теперь особое внимание теперь уделяется не только суммам переводов, но и так называемому поведению клиента, его активности и экономическому контексту совершенных транзакций, сообщает ИА DEITA.RU.
Одним из ключевых изменений стало добавление признаков, связанных с подозрительными событиями на устройстве клиента, например, сменой номера телефона в онлайн-банке или на портале «Госуслуги» за 48 часов до перевода. Такое условие служит сигналом возможной необычной активности, ведь изменение устройства или связанной с ним информации за короткое время может быть связано с попыткой скрыть или изменить характер операций.
Еще одним нововведением стало внимание к внесению наличных в банкомате с использованием токенизированной карты на счет, если за последние сутки был осуществлен трансграничный перевод на сумму свыше 100 тысяч рублей. Такой случай может указывать на попытки вывести или конвертировать крупные суммы наличных или скрыть происхождение денежных средств.
Также в новый перечень попали случаи, когда совершаются переводы лицам, с которыми за последние полгода не было никаких финансовых контактов, особенно если перед этим среди этих переводов есть отправка самому себе на сумму более 200 тысяч рублей за последние сутки. Эксперты считают, что такие признаки указывают на возможную попытку масштабного комиссионного «распределения» средств или попытки скрыть реальные источники доходов.
Аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева рассказала о том, что логика применения правил со стороны финансовых учреждений значительно изменилась. Основной сдвиг заключается в том, что проверки стали ориентироваться не только на крупные суммы, но и на поведение клиента в целом.
Банки стали обращать больше внимания на нетипичные модели активности, которые в совокупности могут свидетельствовать о возможных рисках или попытках мошенничества. В частности, подозрительной будет считаться регулярная отправка переводов разным людям, особенно если ранее таких операций не было, или серия одинаковых платежей без явной необходимости.
Также стали вызывать подозрение переводы с формулировками, которые могут указывать на оплату услуг, расчет за работу или иные коммерческие операции между физическими лицами без регистрации в качестве самозанятого или ИП.
Дополнительным тревожным сигналом может служить несоответствие оборотов по счету официальным доходам клиента или переводам на новых получателей. Банки стали более внимательно относиться к таким операциям, особенно если они совершаются с новыми получателями или содержат в назначении платежа слова, которые могут создавать впечатление фиктивных или мошеннических схем.
Особое внимание стало уделяться переводам на счета новым получателям, особенно при значительных суммах — в таких случаях операция может быть приостановлена до уточнения обстоятельств. Аналитики также отмечают, что сегодня все чаще требуют подтверждать родственные связи при регулярных переводах между людьми, которые не входят в близкий круг семьи.
Чтобы снизить риск блокировки или подозрения со стороны банка, необходимо придерживаться нескольких простых правил. В первую очередь, не следует использовать в назначениях платежей формулировки, которые выглядят как коммерческие операции, если таковыми они не являются.
Не рекомендуется дробить крупные суммы на множество мелких переводов, чтобы избежать визуальных сигналов о попытке скрыть крупные транзакции. Важно делать описания операций ясными и понятными, соответствующими их реальному содержанию.
Рекомендуется иметь возможность подтвердить источник поступления средств и, при необходимости, подтвердить родственные связи при переводах между лицами, не входящими в ближайший круг семьи. Соблюдение этих простых правил поможет избежать ненужных вопросов со стороны банков и возможных блокировок счетов.