Работающим пенсионерам рассказали, как изменятся выплаты в 2026 году

Работавшим в 2025 году пенсионерам с августа будет увеличена пенсия за счет пересчета отчислений в Соцфонд. Об сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«В августе 2026 года выплаты повысят пожилым людям, которые после выхода на пенсию продолжали официально трудиться и за кого работодатели перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России в прошлом году», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
Депутат пояснил, что процедура перерасчета автоматизирована. Размер доплаты будет определяться исходя из суммы страховых взносов, перечисленных за пенсионера в 2025 году.
Парламентарий уточнил, что для перерасчета важен сам факт работы, а ее продолжительность влияет только на размер доплаты.
Кроме этого, экономист Игорь Балынин напомнил, что в феврале 2026 года те, кому в январе исполнилось 80 лет, и те, кто имеет специальные доплаты, начнут получать увеличенную на 29% пенсию.