Автошколы в РФ начнут ежегодно оценивать по экзаменам и авариям их выпускников

Расчет показателей работы автошкол будет базироваться на результатах экзаменов на право управления транспортными средствами, которые сдают прошедшие обучение кандидаты в водители, а также на сведениях об авариях по вине водителей, имеющих стаж управления транспортом менее двух лет и являющихся выпускниками соответствующих автошкол. Отдельно такие показатели будут рассчитываться в отношении выпускников, завершивших профессиональное обучение по реализуемым образовательной организацией программам подготовки водителей автомобилей.