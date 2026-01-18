Автошколы в РФ начнут ежегодно оценивать по экзаменам и авариям их выпускников

Перечень показателей автошкол будет утверждаться МВД РФ.
В России планируют ежегодно формировать показатели эффективности работы автошкол на основании данных о результатах сдачи экзаменов на право управления автомобилем, а также статистики аварийности по вине водителей — выпускников этих организаций со стажем вождения менее двух лет. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ.
«Показатели результатов деятельности образовательных организаций формируются в отношении общего количества выпускников, прошедших профессиональное обучение по реализуемым образовательной организацией программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», — сказано в проекте постановления. Информацию передает ТАСС.
Согласно документу, формирование показателей результатов деятельности образовательных организаций осуществляется один раз в год на основании выполнения критериев не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Проектом предусматривается, что перечень таких показателей будет утверждаться МВД России по согласованию с Минпросвещения и ФСБ.
Расчет показателей работы автошкол будет базироваться на результатах экзаменов на право управления транспортными средствами, которые сдают прошедшие обучение кандидаты в водители, а также на сведениях об авариях по вине водителей, имеющих стаж управления транспортом менее двух лет и являющихся выпускниками соответствующих автошкол. Отдельно такие показатели будут рассчитываться в отношении выпускников, завершивших профессиональное обучение по реализуемым образовательной организацией программам подготовки водителей автомобилей.
