Аналитик Замалеева: золото и гособлигации заменят вклады при снижении доходности

Замалеева рекомендовала рассмотреть замену вклада на надежные государственные облигации.
Снижение доходности банковских вкладов связано как с действующей политикой Банка России, так и с недавними налоговыми изменениями. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Так, имеет смысл рассмотреть переход от классических вкладов к надежным государственным и корпоративным облигациям. Сейчас их доходность превышает ставки по депозитам, при этом на фоне снижения ключевых ставок растет и рыночная стоимость самих облигаций.
«Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по риску инструмент», — отметила Замалеева. Ее слова приводит агентство «Прайм».
В числе прочих решений эксперт выделила фонды, инвестирующие в облигации и инструменты денежного рынка, которые дают возможность оперативно реагировать на изменения процентных ставок. Часть инвесторов, по ее словам, может сделать выбор в пользу защитных активов — золота и других драгоценных металлов. Потенциал роста их стоимости сейчас выглядит весьма привлекательным, резюмировала аналитик.
Ранее сообщалось, что на фоне снижения ключевой ставки ЦБ в России уже фиксируется рост спроса на рефинансирование ипотеки: отдельные банки сообщают о семикратном увеличении числа заявок. В Минфине прогнозировали, что при дальнейшем удешевлении заемных денег рыночные ипотечные ставки в 2026 году могут снизиться примерно до 15% и ниже, при сохранении объемов выдачи кредитов на уровне около четырех триллионов рублей.