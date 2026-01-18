Аналитик Замалеева: золото и гособлигации заменят вклады при снижении доходности

Снижение доходности банковских вкладов связано как с действующей политикой Банка России, так и с недавними налоговыми изменениями. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Так, имеет смысл рассмотреть переход от классических вкладов к надежным государственным и корпоративным облигациям. Сейчас их доходность превышает ставки по депозитам, при этом на фоне снижения ключевых ставок растет и рыночная стоимость самих облигаций.