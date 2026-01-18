В ГД сказали, кто получит двойное повышение пенсий с 1 февраля

С 1 февраля ждет повышение пенсий три категории россиян. Эти группы пенсионеров назвала aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Те россияне, которым в январе исполнилось 80 лет, в феврале получат удвоенную фиксированную выплату страховой пенсии. Отмечу, что такое повышение происходит для всех граждан, которым исполняется 80 лет», — объяснила парламентарий.
Кроме того, повышение ждет получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.
«У нас есть особая категория получателей из числа ушедших досрочно на пенсию работников угольной промышленности, членов экипажей лётных судов. За них дополнительно выплачивают страховые взносы компании, поэтому у них идет дополнительное повышение в соответствии с установленными нормативными показателями», — отметила Бессараб.
Ранее стало известно, что с 1 февраля проиндексируют на 5,6% более 40 выплат, пособий и компенсаций.