Во Владивостоке 19 семей получили ключи от новых квартир на улице Русской

Еще 19 семей из Владивостока, среди которых дети-сироты и собственники аварийного жилья, 17 января получили ключи от новых квартир в домах на улице Русской, 57ш. Ключи новоселам вручал мэр города Константин Шестаков.
Градоначальник поздравил жителей с переездом, назвав получение жилья сразу после новогодних праздников, радостным началом года и пожелал, чтобы в новых квартирах было тепло и уютно. Шестаков отметил, что люди могут завозить мебель и сразу заселяться, так как жилье уже подготовлено для проживания.
Мэр также предложил весной провести во дворе домов совместный субботник. По его словам, городская администрация привезет саженцы хвойных деревьев и цветущих растений, которые планируют высадить вместе с жителями, чтобы сделать двор зеленым.
После церемонии получения ключей новые жильцы отправились осматривать квартиры. Ранее в этих же домах на улице Русской уже передали 36 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного фонда. Всего, по информации администрации, в ближайшее время в первых двух корпусах ключи должны получить 264 семьи, еще 230 семей планируют обеспечить квартирами в двух других корпусах до марта этого года.