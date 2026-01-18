Во Владивостоке 19 семей получили ключи от новых квартир на улице Русской

После церемонии получения ключей новые жильцы отправились осматривать квартиры. Ранее в этих же домах на улице Русской уже передали 36 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного фонда. Всего, по информации администрации, в ближайшее время в первых двух корпусах ключи должны получить 264 семьи, еще 230 семей планируют обеспечить квартирами в двух других корпусах до марта этого года.