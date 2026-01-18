NA: Россия и Китай захватили 90% рынка новой атомной энергетики, оттеснив Запад

По сведениям Министерства экологии и окружающей среды Китая, установленная мощность ядерной энергетики в стране к 2030 году может достичь 110 ГВт. В материале отмечается, что в таком случае Китай имеет шансы обойти США и стать крупнейшим в мире производителем электроэнергии на основе атомных технологий. Россия, в свою очередь, делает ставку на экспорт ядерных технологий в развивающиеся страны, указывает Nikkei. За последние десять лет за пределами РФ начато строительство 19 российских атомных электростанций, в том числе в Турции, Бангладеше и ряде других государств.