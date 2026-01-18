Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NA: Россия и Китай захватили 90% рынка новой атомной энергетики, оттеснив Запад

Россия и Китай занимают ведущие позиции на глобальном рынке ядерной энергетики, наращивая свое влияние за счет развития энергетической инфраструктуры и экспорта технологий в государства с развивающейся экономикой. Об этом сообщили иностранные журналисты.

По мнению иностранных журналистов, РФ и Китай заняли 90% рынка атомной энергетики.

Россия и Китай занимают ведущие позиции на глобальном рынке ядерной энергетики, наращивая свое влияние за счет развития энергетической инфраструктуры и экспорта технологий в государства с развивающейся экономикой. Об этом сообщили иностранные журналисты.

С 2016 года в мире начато строительство 63 атомных электростанций (АЭС), при этом свыше 90% из них приходится на проекты с участием российских и китайских компаний. Единственными объектами, возводимыми без участия Китая или России, являются пять АЭС в Южной Корее и Великобритании, пишет Nikkei Asia.

По сведениям Министерства экологии и окружающей среды Китая, установленная мощность ядерной энергетики в стране к 2030 году может достичь 110 ГВт. В материале отмечается, что в таком случае Китай имеет шансы обойти США и стать крупнейшим в мире производителем электроэнергии на основе атомных технологий. Россия, в свою очередь, делает ставку на экспорт ядерных технологий в развивающиеся страны, указывает Nikkei. За последние десять лет за пределами РФ начато строительство 19 российских атомных электростанций, в том числе в Турции, Бангладеше и ряде других государств.

Ранее в США назвали российский ядерный арсенал самым мощным в мире. Такую оценку дали представители разведки США. Также в Китае назвали оружие РФ, которое внушает ужас НАТО. Так, подводные лодки проекта 955 «Борей» посчитали одной из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться. Известно, что каждая ракета «Булава», установленная на подлодке, несет до 10 ядерных боеголовок, а максимальная дальность ее полета составляет до 10 тысяч километров.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше