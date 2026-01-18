NA: Россия и Китай захватили 90% рынка новой атомной энергетики, оттеснив Запад

По мнению иностранных журналистов, РФ и Китай заняли 90% рынка атомной энергетики.
Россия и Китай занимают ведущие позиции на глобальном рынке ядерной энергетики, наращивая свое влияние за счет развития энергетической инфраструктуры и экспорта технологий в государства с развивающейся экономикой. Об этом сообщили иностранные журналисты.
С 2016 года в мире начато строительство 63 атомных электростанций (АЭС), при этом свыше 90% из них приходится на проекты с участием российских и китайских компаний. Единственными объектами, возводимыми без участия Китая или России, являются пять АЭС в Южной Корее и Великобритании, пишет Nikkei Asia.
По сведениям Министерства экологии и окружающей среды Китая, установленная мощность ядерной энергетики в стране к 2030 году может достичь 110 ГВт. В материале отмечается, что в таком случае Китай имеет шансы обойти США и стать крупнейшим в мире производителем электроэнергии на основе атомных технологий. Россия, в свою очередь, делает ставку на экспорт ядерных технологий в развивающиеся страны, указывает Nikkei. За последние десять лет за пределами РФ начато строительство 19 российских атомных электростанций, в том числе в Турции, Бангладеше и ряде других государств.
Ранее в США назвали российский ядерный арсенал самым мощным в мире. Такую оценку дали представители разведки США. Также в Китае назвали оружие РФ, которое внушает ужас НАТО. Так, подводные лодки проекта 955 «Борей» посчитали одной из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться. Известно, что каждая ракета «Булава», установленная на подлодке, несет до 10 ядерных боеголовок, а максимальная дальность ее полета составляет до 10 тысяч километров.