Суд отложил рассмотрение спора о взыскании с НПО «Искра» 274 млн рублей

Иск ООО «ОДК Инжиниринг» к НПО «Искра» был принят к производству осенью 2025 года. Общество требует взыскать с «Искры» 274,5 млн руб. неустойки за период с 16 апреля по 17 июля 2025 года. Обоснования исковых требований в определении не указаны.