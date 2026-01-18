Входивший в холдинг экс-депутата Гольдмана нефтетерминал выставили на торги

На продажу выставляются земельный участок площадью 12,2 тысяч кв. метров с комплексом «электроцех с узлом слива-налива нефтепродуктов», а также право аренды на смежный участок в Советском районе (10,7 тысяч кв. метров). Торги пройдут 16 февраля, заявки принимаются до этой даты.