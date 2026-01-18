Ричмонд
Входивший в холдинг экс-депутата Гольдмана нефтетерминал выставили на торги

В Красноярске на аукцион выставлен нефтетерминал, принадлежащий обанкротившемуся ООО «Сибнефтьрезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group, принадлежавший беглому красноярскому бизнесмену и депутату Роману Гольдману).

Источник: Reuters

Общая стартовая цена лотов превышает 112,8 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

На продажу выставляются земельный участок площадью 12,2 тысяч кв. метров с комплексом «электроцех с узлом слива-налива нефтепродуктов», а также право аренды на смежный участок в Советском районе (10,7 тысяч кв. метров). Торги пройдут 16 февраля, заявки принимаются до этой даты.

Имущество продается с обременениями. Оно заложено банку, сдано в аренду, а на часть активов наложен арест в рамках уголовного дела основателя холдинга Романа Гольдмана.

Компания-собственник была признана банкротом в ноябре 2024 года. По итогам 2024 года убыток «Сибнефтьрезерва» составил 728,6 млн рублей при выручке всего 1,3 млн рублей.

Ранее сообщалось о продаже промбазы беглого депутата и бизнесмена Романа Гольдмана.