Входивший в холдинг экс-депутата Гольдмана нефтетерминал выставили на торги

Общая стартовая цена лотов превышает 112,8 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».
На продажу выставляются земельный участок площадью 12,2 тысяч кв. метров с комплексом «электроцех с узлом слива-налива нефтепродуктов», а также право аренды на смежный участок в Советском районе (10,7 тысяч кв. метров). Торги пройдут 16 февраля, заявки принимаются до этой даты.
Имущество продается с обременениями. Оно заложено банку, сдано в аренду, а на часть активов наложен арест в рамках уголовного дела основателя холдинга Романа Гольдмана.
Компания-собственник была признана банкротом в ноябре 2024 года. По итогам 2024 года убыток «Сибнефтьрезерва» составил 728,6 млн рублей при выручке всего 1,3 млн рублей.
Ранее сообщалось о продаже промбазы беглого депутата и бизнесмена Романа Гольдмана.