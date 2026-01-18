На Урале из-за предстоящих морозов «Финисты» заменят обычными электричками

О замене подвижного состава на маршрутах пригородных поездов сообщила «Свердловская пригородная компания». Изменения коснутся следующих направлений: между Екатеринбургом и Нижней Турой, Каменском-Уральским, Шалей, Кузино, Качканаром (до Кольцово) и др.
«Вместо “Финистов” рейсы будут выполняться составами серии ЭТ, ЭД без резервирования мест. При возникновении вопросов просим пассажиров обращаться в билетные кассы и к контролерам-кассирам в составе поездов», — уточнили в СПК.
Замена подвижного состава продлится до 31 января. За это время электропоезда серии ЭС104 «Финист» пройдут дополнительное сервисное обслуживание.