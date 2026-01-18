На Урале появится новый термальный комплекс в неорусском стиле за миллиард

На озере Балтым под Екатеринбургом планируют возвести круглогодичный термальный комплекс. В проект инвестируют более миллиарда рублей. Здание выполнят в неорусском стиле. К тому же, оно предусматривает апарт-отель. Об этом сообщает телеграм-канал «Свердловский пул», который считается близким к правительству региона.