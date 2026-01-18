На Урале появится новый термальный комплекс в неорусском стиле за миллиард

На озере Балтым под Екатеринбургом планируют возвести круглогодичный термальный комплекс. В проект инвестируют более миллиарда рублей. Здание выполнят в неорусском стиле. К тому же, оно предусматривает апарт-отель. Об этом сообщает телеграм-канал «Свердловский пул», который считается близким к правительству региона.
Новую точку притяжения для свердловчан и туристов хотят построить к 2028 году.
— Для создания новых точек на туристической карте региона привлекаем инвесторов. Соглашение о строительстве очередного объекта подписано в рамках выставки ИННОПРОМ-2025, — говорит губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Строители будут использовать характерные для промышленного Урала элементы. В термах оборудуют малахитовый хамам, а также медную баню. Уральской аутентичности добавят в том числе и декоративные элементы. Один из фасадов здания будет украшен изображением самоваров.