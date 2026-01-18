Белстат: белорусы стали тратить каждый день в магазинах больше 30 рублей

Белстат обнародовал, сколько белорусы в среднем тратят денег в магазинах каждый день.
По данным статистики, в 2025 году размер розничного товарооборота составил 102,9 миллиарда белорусских рублей или 106,6% к 2024 году.
На протяжении прошлого года белорусы каждый день тратили в среднем 30,9 рубля в магазинах и кафе. Годом ранее эта цифра была 27,5 рубля.
За год розничный товарооборот организаций торговли составил 98,4 миллиарда рублей, оптовый товарооборот — 180,2 миллиарда рублей. А товарооборот общепита достиг 7,4 миллиарда рублей.
Как отметили в Белстате, рост розничного товарооборота в Беларуси продолжает замедляться: в ноябре, октябре и сентября этот показатель составлял 7,1%, 7,7% и 8,2% соответственно.
Тем временем Минтруда сказало, что 2,5 млн рублей собрали для белорусских пенсионеров — кто получил.
Еще житель Могилева попал под уголовное дело за проданный в 2020 году ноутбук за доллары.