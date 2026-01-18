Клуб Сатпаева готов потратить более 60 миллионов на 20-летнего игрока

По информации footballtransfers.com, переговоры между «Челси» и «Ренном» идут активно. Бретонский клуб не хотел продавать игрока зимой и установил высокую цену — выше 60−64 миллионов евро, что исключило «Баварию» из борьбы за Жаке. Если сделка состоится, это станет рекордным исходящим трансфером в истории «Ренна».
Новый главный тренер лондонцев Лиам Росеньор поддержал трансфер, наблюдая за прогрессом защитника во французской Лиге 1. Сам Жаке сообщил «Ренну», что хочет перейти в «Челси», где его видят игроком основного состава и рассчитывают на долгосрочное сотрудничество.
Жаке выступал за детско-юношеские составы клубов «Утр Мер дю Буа-л’Аббе» и «Жуанвиль». В июле 2019 года он присоединился к академии «Ренна», а в сентябре 2022 года подписал первый профессиональный контракт с клубом. 13 января 2024 года Жаке дебютировал в основном составе «Ренна» в матче Лиги 1 против «Ниццы».
Напомним, что казахстанский талант Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском «Челси». В феврале 2025 года «Кайрат» объявил о продаже молодого форварда, который сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.