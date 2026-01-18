Клуб Сатпаева готов потратить более 60 миллионов на 20-летнего игрока

Новый главный тренер лондонцев Лиам Росеньор поддержал трансфер, наблюдая за прогрессом защитника во французской Лиге 1. Сам Жаке сообщил «Ренну», что хочет перейти в «Челси», где его видят игроком основного состава и рассчитывают на долгосрочное сотрудничество.

Жаке выступал за детско-юношеские составы клубов «Утр Мер дю Буа-л’Аббе» и «Жуанвиль». В июле 2019 года он присоединился к академии «Ренна», а в сентябре 2022 года подписал первый профессиональный контракт с клубом. 13 января 2024 года Жаке дебютировал в основном составе «Ренна» в матче Лиги 1 против «Ниццы».