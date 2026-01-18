Время платить НДС — Налоговый комитет напомнил о дедлайнах до 20 января

Отчетный период Что необходимо сделать

Декабрь 2025 года • Отчетность и уплата НДС• Отчетность по налогу с дивидендов и процентов (при начислении)

• Отчетность по налогу с доходов нерезидентов (для налоговых агентов)

• Отчетность и уплата налога за пользование недрами

IV квартал 2025 года • Отчетность и уплата НДС иностранными юрлицами, оказывающими электронные услуги

2025 год Отчетность по налогу за пользование водными ресурсами для юрлиц-нерезидентов с постоянными учреждениями

Январь 2026 года

• Авансовый платеж по налогу на имущество (1/12 годовой суммы)

• Земельный налог за несельскохозяйственные земли (1/12 годовой суммы)

• Авансовый платеж по налогу за пользование водными ресурсами (при сумме свыше 200 БРВ)

