Время платить НДС — Налоговый комитет напомнил о дедлайнах до 20 января

|Отчетный период
|Что необходимо сделать
|Декабрь 2025 года
|• Отчетность и уплата НДС• Отчетность по налогу с дивидендов и процентов (при начислении)
• Отчетность по налогу с доходов нерезидентов (для налоговых агентов)
• Отчетность и уплата налога за пользование недрами
|IV квартал 2025 года
|• Отчетность и уплата НДС иностранными юрлицами, оказывающими электронные услуги
|2025 год
|Отчетность по налогу за пользование водными ресурсами для юрлиц-нерезидентов с постоянными учреждениями
|• Авансовый платеж по налогу на имущество (1/12 годовой суммы)
• Земельный налог за несельскохозяйственные земли (1/12 годовой суммы)
• Авансовый платеж по налогу за пользование водными ресурсами (при сумме свыше 200 БРВ)
|• Справка для расчета авансов по налогу на имущество
• Отчетность по земельному налогу по состоянию на 1 января
• Справка по необлагаемым земельным участкам
• Справка по налогу за пользование водными ресурсами
В Налоговом комитете подчеркнули, что пропуск сроков сдачи отчетности и уплаты налогов может привести к штрафам и другим мерам ответственности, предусмотренным Налоговым кодексом.