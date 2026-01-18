Ричмонд
Время платить НДС — Налоговый комитет напомнил о дедлайнах до 20 января

Налоговый комитет Республики Узбекистан напомнил, что 20 января 2026 года — последний день для сдачи отчетности и уплаты ряда налогов за разные отчетные периоды.

Источник: Курсив
Отчетный периодЧто необходимо сделать
Декабрь 2025 года• Отчетность и уплата НДС• Отчетность по налогу с дивидендов и процентов (при начислении)
• Отчетность по налогу с доходов нерезидентов (для налоговых агентов)
• Отчетность и уплата налога за пользование недрами
IV квартал 2025 года• Отчетность и уплата НДС иностранными юрлицами, оказывающими электронные услуги
2025 годОтчетность по налогу за пользование водными ресурсами для юрлиц-нерезидентов с постоянными учреждениями
Январь 2026 года
• Авансовый платеж по налогу на имущество (1/12 годовой суммы)
• Земельный налог за несельскохозяйственные земли (1/12 годовой суммы)
• Авансовый платеж по налогу за пользование водными ресурсами (при сумме свыше 200 БРВ)
2026 год
• Справка для расчета авансов по налогу на имущество
• Отчетность по земельному налогу по состоянию на 1 января
• Справка по необлагаемым земельным участкам
• Справка по налогу за пользование водными ресурсами

В Налоговом комитете подчеркнули, что пропуск сроков сдачи отчетности и уплаты налогов может привести к штрафам и другим мерам ответственности, предусмотренным Налоговым кодексом.