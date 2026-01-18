Белстат обнародовал реальные доходы белорусов

В этот период в общем объеме реальных доходов заработная плата составляла 66,2% (на 0,1% меньше, чем в октябре 2025-го). Доля пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов населению достигла 22% (плюс 0,1% за месяц), а часть доходов от предпринимательской и иной деятельности осталась на том же уровне равном 7,4%.