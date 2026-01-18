Ричмонд
Белстат обнародовал реальные доходы белорусов

Белстат: реальные доходы белорусов выросли на 9,9%

Источник: Комсомольская правда

В Национальном статистическом комитете озвучили данные по реальным доходам белорусов.

Так, по данным Белстата, размер реальных располагаемых доходов белорусов в январе-ноябре 2025-го увеличился на 9,9% к прошлогоднему уровню.

В этот период в общем объеме реальных доходов заработная плата составляла 66,2% (на 0,1% меньше, чем в октябре 2025-го). Доля пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов населению достигла 22% (плюс 0,1% за месяц), а часть доходов от предпринимательской и иной деятельности осталась на том же уровне равном 7,4%.

Также за месяц не изменилась доля доходов от собственности и других доходов. За январь-ноябрь 2025-го она занимает 4,4% в общем объеме реальных доходов граждан Беларуси.

Также Белстат сообщил, что белорусы стали тратить каждый день в магазинах больше 30 рублей.

Тем временем Минтруда сказало, что 2,5 млн рублей собрали для белорусских пенсионеров — кто получил.

Еще житель Могилева попал под уголовное дело за проданный в 2020 году ноутбук за доллары.