Белстат обнародовал реальные доходы белорусов

В Национальном статистическом комитете озвучили данные по реальным доходам белорусов.
Так, по данным Белстата, размер реальных располагаемых доходов белорусов в январе-ноябре 2025-го увеличился на 9,9% к прошлогоднему уровню.
В этот период в общем объеме реальных доходов заработная плата составляла 66,2% (на 0,1% меньше, чем в октябре 2025-го). Доля пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов населению достигла 22% (плюс 0,1% за месяц), а часть доходов от предпринимательской и иной деятельности осталась на том же уровне равном 7,4%.
Также за месяц не изменилась доля доходов от собственности и других доходов. За январь-ноябрь 2025-го она занимает 4,4% в общем объеме реальных доходов граждан Беларуси.
