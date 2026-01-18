Минэкономразвития Молдовы готовит реформы по дебюрократизации экономики

По его словам, реформа предполагает комплексный пересмотр всей законодательной и нормативной базы, а также бюрократических процедур, затрудняющих предпринимательскую деятельность и взаимодействие с государственными учреждениями.
«Мы пересмотрим все законодательные и нормативные акты с целью снижения административной нагрузки на предприятия и прежде всего частный сектор. Это все, что связано с разрешительными актами, государственным контролем и процессами, посредством которых граждане и бизнес-среда взаимодействуют с государством, процессами, которые будут упрощены и оцифрованы», — пояснил министр в эфире Moldova 1.
Как отметил Осмокеску, реализация программы потребует скоординированных усилий всей системы государственного управления и «партнеров по развитию» Молдовы.
«Это титаническая работа, которую мы будем выполнять вместе со всеми нашими министерствами, агентствами и партнерами по развитию», — сказал он.
По оценке Минэкономразвития, при успешной реализации запланированных реформ сфера частного предпринимательства сможет сэкономить по итогам 2026 года около пяти миллиардов леев.