Минэкономразвития Молдовы готовит реформы по дебюрократизации экономики

«Мы пересмотрим все законодательные и нормативные акты с целью снижения административной нагрузки на предприятия и прежде всего частный сектор. Это все, что связано с разрешительными актами, государственным контролем и процессами, посредством которых граждане и бизнес-среда взаимодействуют с государством, процессами, которые будут упрощены и оцифрованы», — пояснил министр в эфире Moldova 1.