WP рассказала о росте интереса к Гренландии из-за таяния льдов в регионе

Кроме того, Россия развивает и военный флот в регионе. Северный флот в августе 2025 года провел учения, в которых задействовано около 2 тыс. военных и до 14 кораблей и подлодок, для отработки применения группировки для решения задач по защите инфраструктуры Северного морского пути. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что Москва начала перевооружение в Арктическом регионе и осуществляет «значительные» инвестиции в его будущее.