На новой схеме Минского метро пропали сразу 7 станций

Конечно, это не официальная карта от строительной организации, однако если сравнить ее со схемой, которую ранее публиковал «Минскметрострой», то можно заметить отсутствие этих 7 станций:
- «Красный бор» на красной ветке (за «Каменной Горкой»).
- «Шабаны» на этой же линии (за «Могилевской»).
- «Смоленская» на синей ветке (за станцией «Уручье»).
- «Щомыслица» на Московской линии (за «Малиновкой»).
- «Проспект Победителей» («Профсоюзная») на Зеленолоужской линии (была между станциями «Юбилейная площадь» и «Проспект Машерова» / «Переспа»).
- «Орловская» («Киевский сквер») на 4-й линии (между станциями «Старовиленская» и «Парк Дружбы народов»).
- «Сурганова» («Политехническая») на этой же ветке (между станциями «Парк Дружбы народов» и «Дом Печати»).
Сколько станций планируют построить на кольцевой линии метро
Госиздание сообщило, что на четвертой кольцевой линии метро хотят построить 15 станций, 6 из которых планируют как пересадочные на уже работающих ветках. По словам проектировщиков, станции выйдут функциональными, оригинальными и симпатичными, но без архитектурных излишеств.
Среди этих 15 станций — «Ботанический сад», «Слепянка», «Серебрянка», «Козырево», «Тучинка», «Ольшевская», «Старовиленский шлях».
Подготовку к строительству четвертой ветки собираются начать в 2027 году. По планам, первый участок от строящейся станции «Парк Дружбы народов» около площади Бангалор пойдет в сторону Веснянки.
Кстати, в январе 2025 года Smartpress.by писал, что работы по строительству новых конечных станций («Смоленская», «Красный бор», «Шабаны», «Щомыслица») на тот момент остановили. Главный инженер предприятия «Минскметропроект» Георгий Протасов тогда рассказал, что метро строят в соответствии с текущей градостроительной ситуацией и потребностями жителей.