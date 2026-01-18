Ущерб ФРГ от новых американских пошлин может составить до €15 млрд в год

Новые пошлины могут сократить немецкий экспорт в США на 5−10%, что приведёт к ежегодным потерям в размере от 8 до 15 млрд евро. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на мнения экономических экспертов.
Издание подчёркивает, что такие меры станут серьёзным ударом для экономики страны. В 2025 году объём экспорта Германии в Соединённые Штаты составил около 157 млрд евро, что делает Вашингтон одним из ключевых торговых партнёров Берлина. Основу поставок составляют автомобили, продукция машиностроения, химической и фармацевтической промышленности.
Эксперты отмечают, что ущерб уже ощущается. Из-за ранее введённых тарифов немецкая экономика несёт реальные потери.
«В первую очередь страдает автомобильная промышленность, экспорт этой продукции в США в 2025 году сократился почти на 14%», — заявил экономист Геррит Хайнеман.
