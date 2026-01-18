Центробанк заявил о рекордном росте золотого запаса России

По данным ЦБ, на 1 января 2025 года у России было золота на 195,7 млрд долларов. К началу этого года сумма увеличилась до 326,5 млрд долларов. Цены на золото выросли в 1,7 раза — с 2,6 тыс. до 4,4 тыс. долларов за одну унцию.