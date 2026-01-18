Центробанк заявил о рекордном росте золотого запаса России

За последний год Россия накопила рекордное количество золота — наши резервы этого драгметалла выросли на 130 млрд долларов. Это стало возможным благодаря росту цен на золото, сообщает Центральный банк РФ.
По данным ЦБ, на 1 января 2025 года у России было золота на 195,7 млрд долларов. К началу этого года сумма увеличилась до 326,5 млрд долларов. Цены на золото выросли в 1,7 раза — с 2,6 тыс. до 4,4 тыс. долларов за одну унцию.
Хотя при этом количество золота в российской казне, в пересчете на килограммы, немного уменьшилось — на 6,2 тонны. Зато стоимость оставшегося золота в долларах значительно выросла. На 1 декабря 2024 года у России было 74,8 млн унций золота, что равно 2326,5 тоннам.
Сейчас золото составляет 43,3% всех резервов России. В то же время, деньги в резервах выросли всего на 3,6% и теперь составляют 428,3 млрд долларов.
Ранее KP.RU сообщил, что 14 января 2026 года стоимость золота на мировых биржах побила исторический максимум.