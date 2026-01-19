Нацбанк заметно опустил курс евро и курс доллара на 19 января после выходных

В соотношении с курсами валют, которые бли установлены перед выходными и действовали в пятницу, 16 января, субботу, 17 января, и воскресенье, 18 января, курс евро и курс доллара упали, а курс российского рубля немного подрос на понедельник, 19 января. Заметнее при этом изменился курс европейской валюты.