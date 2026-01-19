Нацбанк заметно опустил курс евро и курс доллара на 19 января после выходных

Национальным банком скорректированы курсы валют на 19 января, понедельник. Так, после выходных были понижены курс доллара и курс евро, а курс российского рубля увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На понедельник, 19 января, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9001 белорусского рубля, 1 евро — 3,3667 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7176 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые бли установлены перед выходными и действовали в пятницу, 16 января, субботу, 17 января, и воскресенье, 18 января, курс евро и курс доллара упали, а курс российского рубля немного подрос на понедельник, 19 января. Заметнее при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0067 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0157 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0032 белрубля.
Тем временем Белстат обнародовал реальные доходы белорусов. Также Белстат сообщил, что белорусы стали тратить каждый день в магазинах больше 30 рублей.