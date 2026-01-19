Золотой запас России за год вырос на рекордную сумму

Благодаря резкому росту мировых цен на золото, стоимость золотого запаса России всего за один год увеличилась на рекордные 130 миллиардов долларов.
Как выяснило РИА Новости на основе данных Центрального банка, на 1 января 2025 года резервы оценивались в 195,7 миллиарда долларов, а к началу текущего года достигли 326,5 миллиарда. Этот скачок обусловлен почти двукратным подорожанием драгметалла — с 2,6 до 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию.
При этом в физическом выражении запас даже незначительно сократился (примерно на 6,2 тонны), составив на 1 декабря 2326,5 тонны. Доля золота в совокупных международных резервах России на начало января достигла 43,3%, тогда как валютная часть выросла лишь на 3,6%, до 428,3 миллиарда долларов.
