Золотой запас России за год вырос на рекордную сумму

Как выяснило РИА Новости на основе данных Центрального банка, на 1 января 2025 года резервы оценивались в 195,7 миллиарда долларов, а к началу текущего года достигли 326,5 миллиарда. Этот скачок обусловлен почти двукратным подорожанием драгметалла — с 2,6 до 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию.