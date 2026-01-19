В ЦБ заявили, что золотой запас России достиг рекорда

При этом в физическом выражении объем золотого запаса не только не вырос, но даже немного уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций, или примерно на 6,2 тонны. По состоянию на 1 декабря он составлял 74,8 миллиона тройских унций, или 2326,5 тонны. Доля золота в международных резервах ЦБ к началу 2026 года достигла 43,3 процента. В то же время валютный компонент увеличился лишь на 3,6 процента и составил 428,3 миллиарда долларов.