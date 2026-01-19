В ЦБ заявили, что золотой запас России достиг рекорда

Золотовалютные резервы рекордно выросли.
Золотовалютные резервы России за счет подорожания золота за год увеличились на беспрецедентные 130 миллиардов долларов. Это следует из расчетов РИА Новости.
Как показал анализ статистики Центрального банка, на 1 января 2025 года стоимость золотых слитков в хранилищах регулятора составляла 195,7 миллиарда долларов, тогда как спустя год она достигла уже 326,5 миллиарда. Рост был обеспечен бурным подъемом котировок на мировом рынке: за указанный период цена золота увеличилась в 1,7 раза — с 2,6 до 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию.
При этом в физическом выражении объем золотого запаса не только не вырос, но даже немного уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций, или примерно на 6,2 тонны. По состоянию на 1 декабря он составлял 74,8 миллиона тройских унций, или 2326,5 тонны. Доля золота в международных резервах ЦБ к началу 2026 года достигла 43,3 процента. В то же время валютный компонент увеличился лишь на 3,6 процента и составил 428,3 миллиарда долларов.