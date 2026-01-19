Депутат Пахомов: выдача жилья молодым семьям, как в СССР, не решит проблему

— Я бы говорил на эту тему чуть шире — доступность жилья в принципе. Ипотека обязательно станет доступной, ставки снизятся через год. Но низкие ставки по ипотеке задачу обеспечения граждан доступным жильем не решили ни в одной стране мира, даже где эти ставки 3%, — говорит депутат Газета.Ru.