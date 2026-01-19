Депутат Пахомов: выдача жилья молодым семьям, как в СССР, не решит проблему

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что если выдавать молодым семьям жилье, как в СССР, это не решит проблему обеспечения жилплощадью. Для того, чтобы решить жилищную проблему, нужно применять иные механизмы. Например, развивать рынок наемного жилья и индивидуального жилищного строительства.
— Я бы говорил на эту тему чуть шире — доступность жилья в принципе. Ипотека обязательно станет доступной, ставки снизятся через год. Но низкие ставки по ипотеке задачу обеспечения граждан доступным жильем не решили ни в одной стране мира, даже где эти ставки 3%, — говорит депутат Газета.Ru.
Парламентарий подчеркнул, что даже нулевые процентные ставки не помогут. Но можно ввести процедуру соцнайма, либо выделять участки, развивать жилищную кооперацию.
— Применять новые финансовые инструменты накопления, такие как ссудо-сберегательные кассы и жилищный лизинг, например, — сказал он.
Тем временем, депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш отметила, что государственная программа помощи многодетным семьям в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита продолжает действовать и остается востребованной. Подать заявление на выплату можно через отделения Пенсионного фонда, МФЦ или с помощью электронного портала Госуслуг, пишет RT.
Россияне имеют возможность оформить льготную семейную ипотеку на покупку вторичного жилья в городах, где строится не более двух новых многоквартирных домов, сообщает ОТР.
С 1 февраля 2026 года в России вступают в силу новые правила выдачи семейной ипотеки, которые вызвали волну бурных обсуждений на рынке недвижимости и в банковском секторе. Уже сейчас некоторые банки приостановили прием заявок, готовясь к переменам, передает 360.ru.