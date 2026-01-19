В Госдуме объяснили, почему услуги ЖКХ в 2026 году подорожают дважды

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый стандарт отчетности управляющих компаний, что даст возможность собственникам контролировать расходы на жилищно-коммунальные услуги. Однако изменения в налоговом законодательстве могут привести к дополнительному увеличению платы за содержание домов. Об этом пишет «Парламентская газета».
С 1 января тарифы выросли на 1,7% во всех регионах, что связано с повышением НДС. Более значительное пересмотрение тарифов ожидается 1 октября, когда правительство утвердит экономически обоснованные показатели для каждого региона.
Новый стандарт отчетности управляющих компаний позволит жильцам лучше контролировать свои расходы. Тем не менее, отсутствие счетчиков на воду может значительно увеличить затраты.
Также одним из факторов роста расходов управляющих компаний станет изменение налогового законодательства, включая снижение порога для применения упрощенной системы налогообложения и отмену льгот по страховым взносам. Это может привести к увеличению платы за содержание общего имущества, которую необходимо будет утверждать на общем собрании собственников.
