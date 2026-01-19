В Госдуме объяснили, почему услуги ЖКХ в 2026 году подорожают дважды

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый стандарт отчетности управляющих компаний, что даст возможность собственникам контролировать расходы на жилищно-коммунальные услуги. Однако изменения в налоговом законодательстве могут привести к дополнительному увеличению платы за содержание домов. Об этом пишет «Парламентская газета».