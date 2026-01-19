Ричмонд
Работающим пенсионерам напомнили о повышении пенсии: когда ее ждать

Депутат Панеш: работающим пенсионерам повысят пенсию в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Страховые пенсии работающих пенсионеров будут повышены в 2026 году. Он этом заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Для работающих пенсионеров в 2026 году индексация страховой пенсии учитывается и выплачивается, факт работы сам по себе ее не отменяет», — напомнил депутат.

Он пояснил, что после увольнения пенсионера производится перерасчет с учетом всех индексаций, которые не учитывались ранее. Повышенная пенсия начинает выплачиваться со следующего после увольнения месяца.

KP.RU ранее писал, что в апреле 2026 года социальные пенсии россиян будут повышены на 6,8%. В результате их средний размер составит около 16,6 тыс. рублей.

В свою очередь тем, кому в январе исполнилось 80 лет, и тем, кому положены социальные доплаты, в феврале повысят пенсии на 29%.