«Ъ»: С начала года банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян

Напомним, что с 1 января 2026 года перечень признаков подозрительных операций вырос до 12 пунктов. В него, помимо переводов между гражданами, вошли покупки на торговых площадках, частые пополнения счетов и другие виды транзакций, ранее не отслеживаемые системами.